Einsamkeit und Trauer Telefonseelsorge: Bedarf steigt an Weihnachten

In den meisten Fällen drehen sich die Sorgen der Anrufer um die eigene Lebenswelt. Ob Panikattacken, Suizidgedanken, finanzielle Not, Depressionen, Ängste, Beziehungsstress, Einsamkeit oder körperliche Beschwerden - wer bei der Telefonseelsorge anruft, darf vor allem ein offenes Ohr erwarten. Die Anrufer könnten einfach erzählen, wie es ihnen geht - ohne dass ihr Gegenüber dazu seine eigenen Erfahrungen zum Gesprächsthema mache, sagte die Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg weiter. "So erleben sie: Da interessiert sich einer für mich. Das tut gut, tröstet und hilft!", so Belzner. Oft würden Menschen auch regelmäßig anrufen, um sich Rat zu holen. Manche durchaus auch mehrmals am Tag. "Es ist zu vermuten, dass wir für einzelne Menschen sogar der einzige tägliche Lebensbegleiter sind."