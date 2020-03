Einsamkeit, Ängste, häusliche Gewalt Telefonseelsorge: Frauen sorgen sich mehr wegen Coronavirus

"Am häufigsten wird Corona mit dem Thema Einsamkeit zusammengebracht, am zweithäufigsten mit Ängsten", so Fischer weiter. Das Thema Einsamkeit beschäftigt dabei eher die unter 40-Jährigen und jene, die über 80 Jahre alt sind. Doch auch häusliche Gewalt ist ein Thema, zu dem es stets viele Anrufe bei der Telefonseelsorge gibt. Vermehrt hätten sich diese durch die Corona-Krise laut Fischer bisher allerdings nicht.