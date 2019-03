Viele Einsätze gleichzeitig

Zurück im Rettungswagen hat Schmidt zwei weitere Notrufe. Sie müssen entscheiden, welcher Fall dringender ist. "Eine Konfliktsituation", sagt Horvath. Er entscheidet sich für den Anruf einer Frau, ihre Katze sei sehr krank und müsse eingeschläfert werden.

Horvath holt tief Luft. Er nehme viele Einschläferungen vor, erzählt er. Das sehe er als eine Art "Service für das Tier". Haustiere seien in einer privilegierten Stellung, sagt er - und wird kurz politisch: Man könne ihr Leid verkürzen und sie entlasten.

In der Wohnung der Anruferin untersucht er den Kater. Das Tier ist dünn und schwach. Schmidt kramt in den Utensilien, holt Spritzen, Ampullen, Kochsalzlösung und einen kleinen Rasierer hervor. Horvath setzt sich neben die Frau, der Kater liegt auf dem Tisch in seinem Körbchen. Mit ruhiger Stimme erklärt er den Vorgang, jeden einzelnen Schritt, und versichert, dass der Kater bald nicht mehr leiden wird.

Mittlerweile ist es dunkel. An diesem Abend schläfert er noch einen Hund ein, behandelt eine weitere Katze und versorgt ein Eichhörnchen mit gebrochenem Oberschenkel. Zeit für Pause und Essen war nicht.

Zurück in der Dienststelle dokumentiert Horvath Einsätze bis spät in die Nacht. "Die Dienststelle ist für alle wie ein zweites Zuhause." Am Ende ist er "ziemlich fertig". Kostendeckend war die Schicht nicht, aber er konnte Tiere retten. "Das ist doch ein Gewinn."

