Polizeipräsident Robert Kopp äußerte sich deutlich zu den Vorfällen in Waldkraiburg: "Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd wird keine Gewalttätigkeiten - egal aus welcher Motivation sie auch begangen wurden - tolerieren. Gewaltsame "Konfliktlösungen", auch wenn diese in anderen Kulturkreisen akzeptiert sein sollten, sind bei uns ein "no go" und haben in einem demokratischen Rechtsstaat keinen Platz."