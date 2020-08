Einmal Sohn, immer Sohn, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Das Phantom

Ein Mann dringt in einem Mehrfamilienhaus in die Wohnung einer jungen Frau ein, während sie schläft. Er sieht sich ihren Wäscheschrank an, danach betäubt er die Frau. Am nächsten Tag vertraut sich die junge Polizistin Petra Degenhardt (Picco von Groote) Nina Petersen (Katharina Wackernagel) an, denn sie hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Petra erzählt außerdem, dass ihre Freundin Maren Leiser (Judith Neumann) ebenfalls glaubt, beobachtet zu werden. Nina will Ermittlungen aufnehmen, auch wenn noch keine Straftat vorliegt.