Einladung von Sir Patrick Stewart "Star Trek: Picard": Staffel zwei mit Whoopi Goldberg?

Bardame Guinan ist keine Unbekannte

Für Goldberg wäre der Schritt an das Set der Serie, die hierzulande am 23. Januar bei Amazon Prime Video Premiere feiert, ein lang ersehntes Comeback. In 28 Folgen von "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" sowie in den beiden Kinofilmen "Star Trek: Treffen der Generationen" und "Star Trek: Nemesis" verkörperte sie die Bardame Guinan an Bord der USS Enterprise.