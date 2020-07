Barthel ist beim FC Bayern unverzichtbar

Mit durchschnittlich 10,6 Punkten, 4,6 Rebounds und 1,9 Assists pro Spiel hat Barthel erneut eine starke Bundesliga-Saison gespielt. Beim aus Bayern-Sicht ziemlich gespenstisch verlaufenen Geister-Meisterturnier in München, bei dem der Titelverteidiger im Viertelfinale kapital gescheitert war, konnte er seine Werte sogar noch einmal steigern. Mit 13,7 Punkten und 5,5 Rebounds im Schnitt ging zumindest der Kapitän dort als emotionaler Anführer des Teams voran.

Das lässt bereits erahnen, wie groß die Lücke wäre, die Barthel im Falle eines tatsächlichen Abschieds bei Bayern hinterlassen würde. Der 28-Jährige war das Gesicht und der Leader des FCBB, der das Team in den vergangenen Jahren zu zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg geführt hatte. Um ihn herum sollte eigentlich auch die Mannschaft der Zukunft aufgebaut werden, die den Meistertitel wieder zurück nach München holen soll.

Barthel war schließlich die Identifikationsfigur des Klubs. "Man muss alles abwarten, was in den nächsten Wochen passiert", hatte er erst am Mittwoch in einem Podcast bei Sport1 gesagt: "Ich habe immer betont, dass ich mich in München wohlfühle. Ich sehe das Potenzial des Standorts und des Vereins, sowie das Potenzial der Basketballbranche hier. Der Rest wird sich zeigen."

FC Bayern: Auch die Trainerfrage ist noch ungeklärt

Zwei Tage später wurden diese Aussagen von der Aktualität überholt. Es stellt sich die Frage, ob die Bayern womöglich finanziell und zeitlich nicht (früh) genug um ihren Kapitän gekämpft haben – trotz aller coronabedingten Umstände. Zuletzt erklärte Baiesi die nach wie vor offene Trainerfrage zur obersten Priorität und kündigte an, dass es vor dem 15. Juli keine Entscheidungen bei Bayern geben werde.

"Eurohoops.net" hatte bereits von einer angeblichen Einigung der Münchner mit Ex-Bamberg-Coach Andrea Trinchieri berichtet. Auch der Italiener wurde zwischenzeitlich mit Fenerbahce in Verbindung gebracht, wo mittlerweile aber Igor Kokoskov vorgestellt wurde. Falls die Bayern ernsthaftes Interesse an Trinchieri haben, sollten sie trotzdem nicht mehr allzu lange zögern. Andernfalls haben sie möglicherweise gleich doppelt das Nachsehen.

Lesen Sie auch: Bayern-Basketballer starten im November in die Liga