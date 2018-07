Einigung mit Ex-Managern Johnny Depp hat ein Problem weniger

Eine weitere Klage von Johnny Depp gegen seinen früheren Anwalt läuft noch. Nach der Einigung mit seinen ehemaligen Managern will Depp seine volle Aufmerksamkeit nun aber auf seine Kunst richten, heißt es in dem Statement weiter, insbesondere auf den zweiten Teil der ausverkauften Hollywood-Vampires-Tour und den Start von J.K. Rowlings "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen". Der Film mit Depp in der Rolle des Gellert Grindelwald startet im November in den Kinos.