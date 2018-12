In Richtung Osten könne es auf der Stammstrecke noch zu Verspätungen von bis zu maximal 15 Minuten kommen, hatte eine Bahn-Sprecherin auf AZ-Nachfrage zuvor mitgeteilt. In Richtung Pasing laufe der Verkehr inzwischen "nahezu ohne Verspätungen".

Zudem gibt es am Dienstag - infolge des Warnstreiks bei der Bahn vom Montag - immer noch Probleme bei den Zügen im Fernverkehr: Wegen logistischer Probleme infolge dieses bundesweiten Bahn-Warnstreiks vom Montag kommt es auch am Dienstag noch zu einzelnen Zugverspätungen und -ausfällen im Fernverkehr. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Der Grund: Züge und Personal seien nach dem vierstündigen Warnstreik am Montagmorgen nicht dort, wo sie nach Fahrplan sein sollten. Reisende sollten deshalb kurz vor ihrer Fahrt checken, ob und wann ihr Zug tatsächlich fährt. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr soll laut dem Sprecher nach Fahrplan fahren.

Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte am Montag große Teile des Zugverkehrs in Deutschland stundenlang lahmgelegt. Mit dem Warnstreik wollten die Gewerkschafter ihre Forderungen im Tarifkonflikt mit der Bahn unterstreichen. Am Dienstag gehen die Verhandlungen weiter, nachdem sie die Gewerkschafter am Wochenende abgebrochen hatten.

Am Montag hatte der Warnstreik bei der Bahn auch den Regionalverkehr in Bayern hart getroffen. Selbst Stunden nach dem Ende der Arbeitsniederlegungen lief der Verkehr noch nicht wieder rund.

Und die Gewerkschaft schließt jetzt sogar Aktionen an Weihnachten nicht aus.

Das waren die Auswirkungen des Warnstreiks am Montag in München:

Wegen des Warnstreiks war der S-Bahnverkehr am Montag von 4 Uhr morgens an stark eingeschränkt, der Fern- und Regionalverkehr fiel zeitweise komplett aus. Die EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) repräsentiert Bahnangestellte bundesweit. Da EVGler auch als Fahrdienstleiter arbeiten, waren auch private Betreiber wie der Meridian betroffen. Sehr ärgerlich war der Streik für Reisende, die zum Flughafen wollten: Zeitweise fuhr keine Bahn, es bildeten sich lange Schlangen vor dem Flughafen-Bus.

So fühlte sich das am Montag an: Am U-Bahnhof ist man dicht gedrängt, am Taxistand ist kein Taxi mehr zu bekommen, Straßen sind verstopft und selbst für die Trambahn muss man am Montagmorgen anstehen. Im Hauptbahnhof selbst ist es allerdings überraschend leer. "Ich denke, viele wussten von vornherein von dem Streik und sind gar nicht erst zum Bahnhof gekommen", so eine Frau, die auf den Zug nach Nürnberg wartet. Sie selbst hatte von dem Streik aber erst am Morgen erfahren und wollte trotzdem versuchen, einen Zug zu erwischen.

Die Streikenden fordern Lohnerhöhungen. Das Angebot der Deutschen Bahn von 5,1 Prozent über 29 Monate war der EVG nicht genug. Die Schwestergewerkschaft GDL hatte derweil zu einer Weiterverhandlung aufgerufen: Man müsse als Gewerkschaft auch etwas Rücksicht auf die Bahn nehmen, da diese wirtschaftlich stark angeschlagen sei. Der EVG-Streik war offiziell zwar um 9 Uhr beendet, die Auswirkungen reichten aber noch weit in die Mittagstunden.

Lange Staus als Folge

Spürbar waren die Einschränkungen für Münchner nicht nur im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr, sondern auch in U-Bahn, Bus, Tram und auf den Straßen. Wegen des Streiks war in U-Bahnhöfen noch mehr los als sonst. Viele stiegen aufs Auto um. Deshalb gab es lange Staus. Durch das hohe Verkehrsaufkommen, so die MVG, sei es auch zu Verspätungen bei Bus und Tram gekommen.

Die Folge: Frust bei vielen Pendlern. "Ich fahre gleich wieder nach Hause", so ein Azubi, der auf seine S-Bahn nach Erding wartete. Auch er hatte frühzeitig von dem Streik erfahren, allerdings sah er keine Alternative, in die Arbeit zu kommen. Verständnis für den Streik habe er nicht: "Dass die nicht genug Geld bekommen, ist ja nicht meine Schuld. Es kann ja nicht sein, dass dann wir Kunden darunter leiden müssen." Auch andere Pendler äußerten sich kritisch: "Da muss es doch auch andere Möglichkeiten geben, ohne die Fahrgäste so hineinzuziehen", erklärte ein Mann.

Weitere Streiks nicht ausgeschlossen

Die EVG zeigt sich zufrieden: "Wir hatten eine hohe Streikbereitschaft, und die Wirkung war sehr heftig", so EVG-Geschäftsstellenleiter Harald Hammer. Dass Pendler unter dem Streik leiden mussten, tue ihm leid, aber er hoffe auf Verständnis. Pendler könnten bald noch mehr leiden.

