München - Wie ist die Qualität der Mobilfunknetze in München? Mit dieser Frage hat sich das "connect"-Magazin in einer aufwendigen Studie befasst und jetzt in Ausgabe 9/2018 (erscheint am kommenden Freitag) den Mobilfunkreport für die bayerische Landeshauptstadt veröffentlicht. Getestet wurde die Qualität von Internetanwendungen und Handygesprächen der drei großen Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und O2.