Til Schweiger schreibt unter Naidoos Post "100%", fügt noch einen Bizeps-Emoji hinzu und stellt sich mit diesem Post klar hinter Xavier Naidoo. Auch sein Schauspielkollege Tom Beck unterstützt den hart in die Kritik geratenen Sänger mit den Worten "One love". Auch weitere Personen des öffentlichen Lebens befürworten Naidoos Statement. Die Reaktionen reichen von mehreren Herzchen (Dominic Harrison, Fitness-Coach) bis zu einer klaren Ansage, dass "Xavier Naidoo alles andere als rassistisch" sei (Iveta Mukuchyan, Sängerin, Voice of Germany).