Einige Kandidaten fehlen noch Endlich enthüllt: Diese Promis ziehen in die "Promi Big Brother"-WG

Der "Killadigga"

Streitigkeiten sind bei "Promi Big Brother" vorprogrammiert - aber dieser Kandidat könnte es ganz entspannt angehen lassen. Youtuber Chris "Killadigga" Manazidis. Der 32-Jährige aus Griechenland gelangte mit dem Kanal "Bullshit TV" zu Berühmtheit, manche sprechen sogar von einer Legende. Chris gibt sich vor dem Einzug "tiefenentspannt", macht aber auch klar: "Der Ton macht die Musik, und wenn der nicht stimmt, kann ich auch mal laut und impulsiv reagieren." Neben Streitbereitschaft demonstrierter vorab auch schon mal die Bereitschaft für Container-Erotik. Laut Sat.1 schließt der Single "einen Flirt oder gar mehr" nicht aus.

Die griechische Prinzessin

Als Container-Flirt böte sich diese Kandidatin an: Eva Benetatou (27) blitzte bekanntermaßen beim Bachelor Andrej Mangold (32) ab und ist derzeit ebenfalls Single. Zwar will sie sich nicht "komplett nackt" zeigen, wie sie im Interview mit Sat.1 verriet. "Was dabei rauskommt, weiß ich aber noch nicht." Also abwarten. Die gebürtige Griechin könnte mit ihrer direkten Art auf jeden Fall für Krawall unter den Promis sorgen. Denn das kam schon bei ihren Mitbewerberinnen um die Mangold'sche Gunst nicht so gut an.

Dr. Love

Sollte Benetatou Flirt-Bereitschaft zeigen, könnte auch dieser Container-Bewohner Interesse zeigen: "Love-Island"-Star Tobias "Dr. Love" Wegener (26). Der Influencer tauscht seine Hanteln gegen Container-Bekanntschaften aus und möchte sich vor der Kamera "so zeigen, wie ich bin". Er ist Single und sucht nach der großen Liebe. Allerdings zieht "Dr. Love" vorab rote Linien in den Sand: "Was ich im Haus auf keinen Fall tun will, ist, mit einer Frau schlafen." Für Konfliktpotential dürfte hingegen Wegeners Sauberkeitsfimmel sorgen. Unordnung und Schmutz kann er gar nicht leiden - und ist damit in der Promi-WG genau richtig.

Köln, Leipzig, Container

Bei "Köln 50667" war 2017 Schluss für sie, aus der eigenen Leipzig-Show wurde nichts, jetzt zieht die Sexiest Sächsin in den Container: Janine Pink. Auch sie sucht noch nach Mr. Right, mit "Fuck Boys" kann sie aber nichts anfangen. Damit könnte sie beim "Dr. Love" punkten - und sich mit der Bachelor-Finalistin in die Haare bekommen. Wenn das nicht passiert, hat die gelernte Kosmetikerin noch ein Krawall-Ass im Ärmel: "Ich habe einen sehr leichten Schlaf, und wenn geschnarcht wird, läuft bei mir erfahrungsgemäß schlaftechnisch gar nichts", verriet sie Sat.1. Kann es eine bessere Grundlage für Zankereien geben?

Die Neue von Bert Wollersheim

Last, aber definetly not least schickt Sat.1 die neue Frau von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (68) in den Container: Ginger Costello Wollersheim (33). Die ehemalige Stripperin ist wohl sowas wie der Nackedei-Garant für die siebte Staffel - das zeigt schon ein Blick in den Instagram-Account der gebürtigen Burgwedelerin. Ob "Quietschi" im Container immer den richtigen Ton trifft? Falls nicht, könnte sie Probleme mit dem "Killadigga" bekommen. Der mag ja keine schiefen Töne.