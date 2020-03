Es ist diese extreme Ungewissheit, was die kommenden Wochen und Monate bringen werden, die die Mallorquiner in Angst versetzt. Auf einer Insel, deren Wirtschaft fast ausschließlich vom Tourismus abhängt, bedroht die Schließung des Flughafens und der Hotels das Überleben zahlreicher großer und kleiner Unternehmen.

"Eigentlich wären wir nun schon ziemlich gut belegt, da um diese Jahreszeit viele unserer Gäste Wanderer sind – aber diese Saison wird wohl kaum mehr zu retten sein", sagt Rosaura Frontera vom Landhotel Muleta de Ca S'Hereu in Puerto de Sóller, im Nordwesten Mallorcas. Das Familienunternehmen versucht nun mit Gutscheinen, Reservierungen zu verlegen. "Wir bieten unseren Gästen sogar schon Umbuchungen fürs kommende Jahr an", sagt Frontera.

Kleinunternehmen kämpfen um die Existenz

Durch die Schließung ihrer einzigen Einnahmequellen kann die Mehrzahl der örtlichen Betriebe die Gehälter ihrer Angestellten nicht weiterzahlen und muss demnach für diese eine zeitliche Freistellung beantragen. Das Landhotel in Sóller musste ebenfalls diesen Weg wählen und hofft nun, dass seinen Mitarbeitern rasch Arbeitslosengeld gezahlt wird.

Auch Joan Francesc Rigo, Inhaber und Leiter des Familienhotels Playa Mondragó, das sich im gleichnamigen Naturpark in Santanyí (im Südosten der Insel) befindet, glaubt kaum noch an eine diesjährige Tourismussaison. "Im besten Falle werden wir vielleicht ein paar Monate arbeiten können, aber die Angst wird nicht so schnell verschwinden – und wer wird dann schon Lust und Geld haben, um Urlaub zu machen?" Außerdem wisse man nicht, wie lange und in welchem Ausmaß das Virus weltweit noch wüten würde.

Für Rigo ist die gegenwärtige Situation mit einem Krieg zu vergleichen, der schwere Folgen für die gesamte Wirtschaft des Landes haben wird. "In Spanien hätten wir viel früher reagieren und uns ein Beispiel an China nehmen müssen. Nun liegt ein sehr langer, steiniger Weg vor uns", sagt er.

