Eingriff in New York Mick Jagger: Operation am Herzen gut überstanden

Aufatmen für alle Fans der Rolling Stones ("Paint It, Black") und Mick Jagger (75): Der Brite wurde in New York erfolgreich an der Herzklappe operiert. Das berichtete als Erstes das "Billboard"-Magazin unter Berufung auf einen Insider. Jagger sei bei bester Gesundheit und erhole sich derzeit von dem minimalinvasiven Eingriff. Demnach hätten die Ärzte mithilfe eines in der Leiste gesetzten Katheters über die Oberschenkel-Arterie auf die Herzklappe von Jagger zugreifen können. Alles sei nach Plan verlaufen.