Eingestürzte Dächer, überflutete Straßen Wetter extrem: Heftige Gewitter verwüsten Teile Deutschlands

Gewitter am Mittwoch: Darauf müssen wir uns gefasst machen

In großen Teilen Deutschlands drohen auch am Mittwoch weiterhin Unwetter mit Starkregen und Hagel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet erneut teils heftige Gewitter, wie sie am Dienstag etwa in Nordrhein-Westfalen schon zu erleben waren. Im Nordosten Deutschlands bleibt es zunächst heiter und trocken. Wie auch in anderen Regionen stöhnen hier viele Menschen unter der Hitze. Am Mittwoch sollen die Höchstwerte bei 32 Grad liegen.