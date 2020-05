Eingeschworenes Musik-Duo So halten The BossHoss in Corona-Zeiten Kontakt

Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) von The BossHoss moderieren die neue Show "The Mole - Wem kannst Du trauen?" (engl. "Der Maulwurf"), die ab Mittwoch, 6. Mai 2020, um 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt wird. Zehn Kandidaten kämpfen in Challenges quer durch Argentinien um bis zu 100.000 Euro. Doch einer von ihnen sabotiert die Gruppe im Verborgenen - die Kandidaten müssen auf die Suche nach dem "Mole" gehen. "Der Reiz war bei 'The Mole', in Argentinien zu drehen, durchs Land zu reisen und unseren Horizont zu erweitern", erklärt Sascha Vollmer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Dabei seien die Dreharbeiten sehr abwechslunsgreich gewesen.