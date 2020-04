Einfühlsamer Post Prinz Charles: "Es ist eine seltsame Erfahrung"

"In einer so beispiellosen und besorgniserregenden Zeit in unserem Leben denken meine Frau und ich besonders an all jene, die ihre Angehörigen unter so schwierigen und ungewöhnlichen Umständen verloren haben, und an jene, die Krankheit, Isolation und Einsamkeit ertragen müssen", fährt er in seinem und Herzogin Camillas (72) Namen fort. Ihre Herzen seien bei all den älteren Menschen im Land, die jetzt große Schwierigkeiten hätten.