Einfacher als gedacht Von wegen blass: So trägt man Weiß im Winter

Zu neutralen Farben kombinieren

Wer Angst hat, wie ein bunter Hund daherzukommen, muss Weiß nicht zwangsweise mit knalligen Farben kombinieren. Als Style-Partner eignen sich auch Grau oder Schwarz. Für alle, die den Sommer in ihrem Outfit vermissen, sind Pastellfarben genau das Richtige. Zu einer weißen Hose lässt sich ein mintfarbener Wollmantel gut kombinieren. Goldschmuck sorgt für eine Extraportion Glamour. Ein Tipp: Bei monochromatischen Looks immer einheitlich bleiben. Zum weißen Centerpiece wie einem Kleid bleiben also die Schuhe und Accessoires wie Tasche, Schal und Co. entweder alle schwarz, grau oder nude.