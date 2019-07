Einfache Tipps und Tricks Beauty-Produkte bei Hitze richtig aufbewahren

Mit dem Sommer gehen auch die hohen Temperaturen einher. An sonnigen Tagen wird dabei besonders auf empfindliche Lebensmittel Acht gegeben. Doch auch unsere alltäglichen Beauty-Helfer erweisen sich jetzt als besonders sensibel. Bei Hitze können vor allem wichtige Inhaltsstoffe in Cremes sowie Aromen in Parfüms verloren gehen. Für Lidschatten, Wimperntusche und Co. können sich die Sonnenstrahlen ebenfalls als schädlich erweisen. Die richtige Aufbewahrung kann das verhindern.