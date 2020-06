Bald abgeschlossen? Umbau des Ludwigsparkstadions

Denn so ärgerlich es ist, solch ein Spiel coronabedingt vor leeren Rängen bestreiten zu müssen, so haben die Saarbrücker doch von den virusbedingten Verlegungen profitiert. Denn nun besteht die Chance, dass der schon vier Jahre dauernde Umbau des Ludwigsparkstadions rechtzeitig zum Saisonbeginn fertig wird. 62 Jahre lang hatte der FCS seine Heimspiele in dem auf Kriegsschutt errichteten Stadion bestritten, damals noch vor mehr als 50.000 Zuschauern. Kostenpunkt damals: 95 Millionen Francs. Zum Eröffnungsspiel 1953 kam Rotweiß Essen mit einem gewissen Helmut Rahn, der da noch nicht weltberühmt war. Wenig später empfing das autonome Saarland in der WM-Quali die deutsche Nationalmannschaft. Das Saarland hatte gute Chancen auf die WM, verlor aber unglücklich 1:3. Wie es Fritz Walter & Co. erging, ist bekannt, Stichwort "Wunder von Bern".

Nachdem es den FCS in den 90ern bis hinab in die Oberliga gespült hatte, war das zu Bundesligazeiten 39.000 Zuschauer fassende Stadion viel zu groß. Seit 2016 findet der Umbau im Bestand statt, nach dem 16.000 Fans Platz finden sollen, mit der Option, auf 18.000 zu erhöhen. Ursprünglich waren Baukosten von 16 Millionen geplant – nach zig unerwarteten Kostensteigerungen und einem Baustopp liegt man derzeit schon bei 50 Millionen, was die hochverschuldete Stadt Saarbrücken in arge Nöte bringt. Alternativen sind nicht in Sicht: Im ganzen Saarland gibt es keine Spielstätte, die die Anforderungen der 3. Liga erfüllt. Sogar ein Umzug nach Frankreich ins benachbarte Metz war im Gespräch, was der DFB jedoch ablehnte. Nun hofft man, im Oktober die runderneuerte Spielstätte einweihen zu können.

Könnte also sein, dass das ein oder andere Münchner Team bald wieder im Ludwigspark antritt. Vor vielen Jahren gastierte dort mal der Regionalligist FC Bayern II, und die FCS-Fans sangen zur Melodie von "Bruder Jakob": "FC Bayern, FC Bayern, weißt du noch? Weißt du noch? Erste Bundesliga, erste Bundesliga: 6:1, 6:1!"

