Einfach "mehr lieb haben" Gegen Netz-Hass: Cathy Hummels setzt ein wichtiges Zeichen

Wer möchte so behandelt werden?

An die Hater richtet sie sich mit dem Appell, sich in die Person hineinzuversetzen, die angegriffen wird: "Wie würdet Ihr Euch fühlen, wenn ihr täglich zu hören bekommt wie schlecht man doch aussieht, was man alles falsch macht und dass man eine schlechte Mutter für sein Kind ist? Willst DU so behandelt werden, wie du mich oder andere behandelst? Niemand ist perfekt, ich nicht, aber DU auch nicht."