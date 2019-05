Einer neuen Umfrage zufolge "Game of Thrones": Millionen Fans schwänzen für das Finale die Arbeit

Das lang ersehnte Finale von "Game of Thrones" steht bevor. Einer neuen Umfrage zufolge wird das auch Auswirkungen auf die Produktivität an den Arbeitsplätzen haben. Der Studie des Workforce Institute of Kronos zufolge wollen etwa 10,7 Millionen US-Amerikaner für die neue und finale Folge der Kultserie, die in den USA am Sonntagabend veröffentlicht wird, an diesem Tag die Arbeit sausen lassen und sich frei nehmen. Die meisten der betroffenen Fans, die in der Regel sonntags arbeiten müssen, haben demnach vor, sich krank zu melden oder einen Last-Minute-Urlaubstag einzulegen.