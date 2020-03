"Einer meiner schlimmsten Looks" Dieses Hochzeits-Outfit bereut Sophie Turner bis heute

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner (24) denkt offenbar mit Schrecken zurück an die Hochzeit ihrer Co-Stars Kit Harington (33) und Rose Leslie (33). Und das nicht wegen der Zeremonie - die Schauspielerin bedauert bis heute, welches Outfit sie selbst bei der Feier, die im Juni 2018 stattfand, trug. In der Youtube-Serie des "Elle"-Magazins, "It's a Mood", erklärte sie: "Ich werde diesen Look für immer bereuen." Er sei das Ergebnis eines Fashion-Notfalls gewesen. Die 24-Jährige hatte auf dem Fest ein kurzes, rotes Blazerkleid mit schwarzen Overknee-Stiefeln an.