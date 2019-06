Einer ihrer letzten Filme "Club der einsamen Herzen": Wiedersehen mit Hannelore Elsner

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, denn es ist eine sehr schöne Rolle für Hannelore Elsner in einem kurzweiligen Film. Und auch ihre Filmpartnerinnen lassen ihrem komödiantischen und tragischen Talent freien Lauf. Neben den drei Hauptdarstellerinnen und ihren Kollegen, darunter Hansi Kraus (66, "Lausbubengeschichten"), Gundi Ellert (67, "Schwarzach 23"), Max Schmidt (51, "Sauerkrautkoma") oder Kathrin von Steinburg (41, "Hindafing"), sorgt zudem die Musik im Film für viel gute Laune. Apropos: Für den Schluss sollten echte Elsner-Fans allerdings schon mal die Taschentücher bereitlegen...

Viele weitere Produktionen stehen an

Hannelore Elsner drehte bis kurz vor ihrem Tod. Zuletzt stand sie für den Fernsehfilm "Lang lebe die Königin" vor der Kamera. Wann die Tragikomödie des Bayerischen Rundfunks um eine krebskranke Mutter (Elsner), die sich mit ihrer Tochter aussöhnen will, ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Die Termine für ihre beiden letzten Kinofilme sind dafür schon bekannt: Das internationale Episodenprojekt "Berlin, I Love You" startet am 13. Juni und die ungewöhnliche Rita-Falk-Romanverfilmung "Hannes" am 21. November in den Lichtspielhäusern.

Und auch das Sonntagskrimipublikum bekommt die beliebte Schauspielerin noch mal in einer letzten Erstausstrahlung zu sehen. Der "Tatort: Die Guten und die Bösen" (Hessischer Rundfunk) wird am 19. April 2020, also ein Jahr nach ihrem überraschenden Tod am 21. April 2019, ausgestrahlt. Hannelore Elsner ist in dem Krimi neben den Kommissaren Anna Janneke (Margarita Broich, 59) und Paul Brix (Wolfram Koch, 57) als pensionierte Kollegin zu sehen, die vor vielen Jahren einen Vergewaltigungsfall nicht aufklären konnte...