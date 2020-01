Einer der Stars in der Serie Lars Eidinger: Wird eine Hauptfigur in "Babylon Berlin" sterben?

Ende Januar ist es soweit: Die Erfolgsserie "Babylon Berlin" startet in die dritte Staffel. Wieder mit von der Partie: Schauspieler Lars Eidinger (43, "25km/h") in seiner Rolle als Unternehmerspross Alfred Nyssen. Doch die Fans müssen offenbar stark sein, denn der Berliner Künstler verriet der Nachrichtenagentur spot on news beim Deutschen Filmball am Samstag in München: "Auch in der neuen Staffel sterben wieder Leute, wo man denkt: 'Das kann jetzt nicht sein!'"