Einen Monat nach der Überraschung Iggy Azalea verrät den außergewöhnlichen Namen ihres Sohnes

Musikerin möchte ihr Privatleben schützen

Am 10. Juni dieses Jahres erklärte Azalea in ihrer Instagram-Story: "Ich habe einen Sohn. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich immer ängstlich sein werde, eine derart große Neuigkeit mit der Welt zu teilen." Die Rapperin wolle ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten.