Shaquille O'Neal kann seine Tränen nicht zurückhalten. Man nehme viele Dinge als selbstverständlich hin, erklärt er mit brüchiger Stimme. Er bedauere, dass er nun nicht mit Bryant bei dessen Aufnahmen in die Basketball Hall of Fame Witze reißen könne. Seine letzte Unterhaltung mit dem Verstorbenen liege eine Weile zurück, was er ebenfalls bereue. Darin will sich O'Neal verbessern. Er werde versuchen, in Zukunft besser Kontakt zu halten und sich häufiger bei Menschen zu melden, die er liebe. "Man weiß nie was passiert."