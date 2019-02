Einen Abend vor dem Super Bowl Nina Dobrev: Ganz in Rot bei der NFL-Gala in Atlanta

Die zum achten Mal durchgeführten NFL Honors fanden im Rahmen des Super-Bowl-Wochenendes statt. Der 53. Super Bowl - das Endspiel der NFL - findet dieses Jahr am 3. Februar statt. Die New England Patriots um Tom Brady treten gegen die Los Angeles Rams an. In Deutschland wird der Super Bowl live von ProSieben (ab 22:50 Uhr) übertragen.