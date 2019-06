Eine zweite Frau meldet sich Neue Grapsch-Vorwürfe gegen Cuba Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr. (51, "Jerry Maguire - Spiel des Lebens") soll Sonntagnacht in einer Bar in New York angeblich eine Frau unsittlich berührt haben. Bislang beteuert der Oscar-Gewinner seine Unschuld. Doch nun meldet sich bereits eine zweite Frau, die dem Schauspieler ebenfalls vorwirft, sie begrapscht zu haben. Das berichtet die "New York Post".