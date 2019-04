Eine Woche nach dem Eingriff Mick Jagger meldet sich mit erstem Foto nach der Herz-OP zurück

Erste Lebenszeichen bereits kurz nach der OP

Dass der minimalinvasive Eingriff, bei dem Jagger an der Herzklappe operiert wurde, ohne Komplikationen verlaufen war, hatte das "Billboard"-Magazin bereits am Donnerstag vergangener Woche berichtet. Am Freitag hatte sich der Rolling-Stones-Star selbst via Twitter zurückgemeldet: "Danke für all eure Nachrichten, ich fühle mich jetzt viel besser und bin auf dem Weg der Besserung", schrieb der Brite einen Tag nach der OP.