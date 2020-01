"Eine wirklich harte Zeit" Schlimme Diagnose: Taylor Swifts Mutter hat einen Gehirntumor

Schwerer Schicksalsschlag für Taylor Swift (30, "You Need To Calm Down"): Im Jahr 2015 gab die Sängerin erstmals bekannt, dass bei ihrer Mutter Andrea (62) Krebs diagnostiziert wurde. Ein paar Jahre später machte es den Anschein, dass sie den Kampf gegen die Krankheit gewonnen hätte. Doch 2019 kehrte der Krebs zurück. Als sei das nicht genug, erhielt die 62-Jährige nun durch Zufall eine weitere Diagnose: Sie leidet an einem Gehirntumor.