Ludwigsvorstadt - Es war eine lange und erfolgreiche Zwischenlösung, die sie in der Weltwirtschaft im Eine-Welt-Haus gefunden hatten: 2005 hatte Sarah Seeßlen das Lokal in der Schwanthalerstraße eigentlich als Zwischenlösung übernommen, Jahre später kam ihr Mann Josef Kuzumplik dazu. Jetzt hat das Pächterehepaar nach 15 Jahren gekündigt und verlässt die Weltwirtschaft Ende März. Am 14. März ist die große, offizielle Abschiedsparty.