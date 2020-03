"Eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme" Wegen Coronavirus: Queen Elizabeth II. sagt mehrere Termine ab

Auch das britische Königshaus ist von der Angst vor dem Coronavirus betroffen. Königin Elizabeth II. (93) wird in der kommenden Woche nicht an zwei geplanten Terminen teilnehmen können. "Als eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme und aus praktischen Gründen" werde der Terminplan der Monarchin abgeändert, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.