Eine unheimliche Zukunftsvision "Tatort: Krieg im Kopf": So wird der neue Furtwängler-Krimi

Der Zuschauer bekommt eine Führung durch ein Horrorhaus der Militärtechniken, was an der ein oder anderen Stelle für Gänsehaut sorgt. Wer glaubt, Mindcontrol-Techniken seien der Science-Fiction entsprungen, der irrt. Denn vieles, was im "Tatort" angesprochen wird, existiert tatsächlich. "Der 'Tatort' ist ziemlich nah an der Realität", erklärt Christopher Coenen, Forschungsgruppenleiter im Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie, dem NDR.