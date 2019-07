Eine Uhr mit eingebautem Assistenten Lenovo Smart Clock: Kluger Wecker oder unnötige Spielerei?

Die Bedienung des Geräts gestaltet sich so einfach wie erwartet. Vorwiegend über Sprachkommandos gibt man der Lenovo Smart Clock mit eingebautem Google Assistant zu verstehen, was die Uhr für einen erledigen soll. So lässt sich wie bei anderen Smart-Geräten mit Display unter anderem anzeigen, welcher Song gerade läuft, wie das Wetter wird oder welche Termine anstehen. Außerdem können unterstützte Smart-Home-Geräte bedient werden.