Die Ladenmieten können sich viele nicht leisten

Bevölkerungsentwicklung, Bauboom und Grundstücksspekulationen veränderten die soziale Struktur des Viertels. Durch die Ansiedlung von Kasernen und Eisenbahnindustrie wurde das südliche Neuhausen rund um die Donnersbergerstraße zum Arbeiter- und Militärviertel.

"Noch heute prägen die großen Wohnblöcke der Eisenbahner-Baugenossenschaft die Straße", sagt Franz Schröther. Er ist in Neuhausen aufgewachsen und erforscht für die Geschichtswerkstatt die Historie des Stadtteils. Man dürfe das Leben früher nicht romantisch verklären. "Die Menschen lebten auf engstem Raum, es stank, die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal", sagt er. Auch deshalb drängte es die Bewohner nach draußen – in die zahlreichen Bierhallen, Gaststätten und Schankwirtschaften. 1914 gab es in der Donnersbergerstraße 16 Lokale, viele mit Nebenzimmern, Kegelbahnen und Sälen.

Der Supermarkt "Norma" zum Beispiel verkauft seine Waren aus einer ehemaligen Bierhalle. Doch welches andere Gewerbe braucht so viel Platz – und kann sich den auch leisten? Verhältnismäßig wenige, deshalb stehen viele potenzielle Geschäfte leer. So auch das frühere "Schuhhaus Raab". Das Traditionsunternehmen hatte vor zwei Jahren Insolvenz angemeldet und daraufhin alle Filialen geschlossen, darunter die in der Donnersbergerstraße 15. Seither steht das Geschäft leer.

Nun soll der Schuhladen in Büroräume umgewandelt werden. Im Viertel heißt es, die Deutsche Bahn wolle dort einziehen. Die bestätigt das auf Anfrage nicht. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu internen Betriebsorganisationen oder Umzügen grundsätzlich keine Stellung beziehen", sagt ein Bahn-Sprecher.

Obwohl es nach den geschlossenen Metzgereien, der Apotheke, dem Elektriker, dem griechischen Feinkostladen, dem Obst- und Gemüseladen, dem Blumengeschäft und dem Videostüberl wenigstens ein leeres Schaufenster weniger gibt, ist das kein Grund zur Freude zwischen Rotkreuzplatz und Arnulfstraße. "Die meisten Ladengeschäfte haben sich jetzt auf Yoga, Massage oder Friseure eingerichtet. Der Einzelhandel und jede Individualität stirbt", sagt Thomas Leeb. Er führt das "Café Kolonial" an der Ecke zur Hirschbergstraße. Neben Kaffeekultur wird an den Wänden des Cafés Kunst ausgestellt. In der "Kapotheke" repariert und verkauft er Espressomaschinen und gibt Kurse in der Kunst des Kaffeebrühens.

Am Sterben des Einzelhandels sind aber nicht alleine die hohen Mieten Schuld, findet Ute Hobbiebrunken. Nach fast 13 Jahren hat sie ihr Schneidergeschäft in der Donnersbergerstraße geschlossen. Nicht weil ihr Vermieter so viel verlangt, sondern weil die Kunden ausblieben. "Die Leute bestellen ihre Kleidung übers Internet – und wollen es möglichst billig", sagt sie. Drei große Räume würden sich nicht lohnen, wenn die Kundschaft höchstens für kleine Änderungen zu ihr kämen. "Ich bin gelernte Damen- und Herrenschneidermeisterin, doch Maßanfertigungen wie etwa Brautkleider mache ich fast keine mehr."

Wie es in der Gastronomie läuft, lässt sich spekulieren. Wenn der Italiener am Eck mit den durchweg positiven Bewertungen, der ursprünglich auch eine Frühstückskarte hatte, plötzlich nur mehr Pizza und Pasta anbietet, ist das kein Zeichen für eine volle Auslastung.

Es wäre nicht so, als würde sich keiner um die Donnersbergerstraße kümmern. 2005 hat das Baureferat die Straße umgestaltet. Am Rotkreuzplatz will der Bezirksausschuss durch ein besseres Verkehrskonzept die Aufenthaltsqualität in Richtung Wendl-Dietrich-Straße verbessern. Durch ein neues Parkraummanagement soll es generell übersichtlicher um den Platz herum werden.

Gewerbetreibenden, Stadtteilpolitikern und Anwohnern liegt die Donnersbergerstraße gleichermaßen am Herzen. Regelmäßig organisieren sie Straßenfeste, pflanzen Bäume, organisierten Zwischennutzungsprojekte, haben Bänke zum Verweilen aufgestellt und versuchen, neue Läden ins Viertel zu bringen. Das Möbelgeschäft "Stilhaus" zum Beispiel bietet regelmäßig Salonabende mit Vorträgen rund um Essen, Einrichtung und Genuss an. Sogar die heruntergerockte Cocktailbar "Peaches", ein letztes Vermächtnis aus Münchens Stenz-Zeiten, hat sich kürzlich einen neuen Anstrich verpasst.

Weniger karibisch, mehr ganzheitlich geht es im neuen "Reich der Sinne" zu. Seit Mitte März wird hier Yoga, Tai Chi aber auch karmisches Aufstellen und Stressbewältigung gelehrt. Überall an der Donnersbergerstraße herrscht noch nicht Endzeitstimmung. Wenn’s alles doch bloß ein bisserl einfacher wär.

AZ-Umfrage: Wie finden Sie die Donnersbergerstraße?

Stefan Heider (26), Vertriebsmitarbeiter: "Hier in der Straße einzukaufen, ist für mich kein Problem. Aber vor einigen Tagen wollte ich mit meiner Freundin gegen 22 Uhr noch etwas trinken gehen. Die Straße war ruhig wie ein Friedhof. Je weiter wir in Richtung Rotkreuzplatz gingen, desto schlimmer wurde es. Außerdem fehlen Cafés für junge Leute."

Maria Peslalz (70), Rentnerin: "Hier kostet ein Kilo Äpfel fünf Euro. Das kann ich mir nicht leisten. Da muss ich schon etwas weiter laufen. Aber einiges kaufe ich schon hier in den Supermärkten. Schade ist, dass immer wieder Läden schließen müssen. Vielleicht sollte die Mischung der Geschäfte besser sein. Momentan gibt es zum Beispiel zu viele Friseure und Beautyläden."

Manuela Fobe (26), Finanzbuchhalterin: "Gegenüber vom Supermarkt ist ein schöner Gemüseladen, einige Häuser weiter gibt es eine gute Bäckerei. So habe ich in kürzester Zeit alle Einkäufe erledigt. Dass so viele Läden schließen müssen, kann ich mir nur so erklären, dass immer mehr Familien hierherziehen, die bei Discountern oder auch im Internet einkaufen."

Werner Schauer (73), Rentner: "Ich mag die Donnersbergerstraße. Alles, was ich brauche, bekomme ich hier – und dann gehe auch gerne mal in ein Café. Die Veränderung der Straße begann meiner Meinung nach durch die Schließung des Rotkreuzplatzes. Seitdem ist es hier immer ruhiger geworden, es gibt ja keinen Durchgangsverkehr mehr – und das schadet natürlich den Geschäften."