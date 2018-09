Eine Stadt wird cool! Was es mit diesen blauen Cs auf sich hat

Dreimetersechzig hoch, himmelblau und aus Stahl. Bereits seit einigen Tagen werden in München riesige Cs gesichtet. Doch was hat es mit ihnen auf sich und was erwartet uns am 18. September auf dem Odeonsplatz?



München – Viel verraten wollen sie uns noch nicht, die blauen Riesen, die erstmals am Harras und dem Verkehrsmuseum am Bavariapark gesichtet wurden. Lediglich der Hashtag #mcoolcity und eine Einladung, am 18. September um 13 Uhr zum Odeonsplatz zu kommen, lassen darauf schließen, dass bei dieser geheimnisvollen Aktion unser München im Fokus steht. Und wir alle gefragt sind.