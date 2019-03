Eine Show in Las Vegas Bühnen-Comeback: Roseanne Barr teilt heftig gegen US-Sender aus

Komikerin und Schauspielerin Roseanne Barr (66) trat am Wochenende überraschend bei einer Show ihres Kollegen Andrew Dice Clay (61) in der Laugh Factory Las Vegas auf. Eine gute Freundin "seit etwa 33 Jahren" werde nun ein paar Witze erzählen, kündigte Clay den einstigen Serien-Star an. Wie "Deadline" weiter meldet, sei Barr daraufhin vom Publikum mit Standing Ovations begrüßt worden. Doch statt der angekündigten "Witze", teilte der geschasste US-Star heftig gegen den US-Sender ABC aus.