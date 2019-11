Eine Reise um die ganze Welt "Fahri sucht das Glück": Das steckt hinter Fahri Yardims Doku-Serie

In einer aktuellen GfK-Umfrage im Auftrag von ProSieben geben 79,1 Prozent der Deutschen an, glücklich zu sein. Jeder vierte Teilnehmer der Umfrage (25,1 Prozent) schätzt sich sogar als "sehr glücklich" ein. Doch was macht Glück eigentlich aus und wie streben Menschen in anderen Ländern danach? In der vierteiligen Dokutainment-Serie "Fahri sucht das Glück" (ab 4. November immer montags um 22:10 Uhr bei ProSieben) geht Schauspieler Fahri Yardim (39, "jerks.") der Frage nach und reist dafür durch die ganze Welt.