Eine neue Liebe? Aufruf am Ballermann: Jürgen Milski will Harry Wijnvoord verkuppeln

Moderatoren-Urgestein Harry Wijnvoord (69) hat das Alleinsein satt. Im Mai 2017 trennte sich der Holländer von seiner Freundin, nun will er sich endlich neu verlieben. Hilfestellung bekommt er jetzt von "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (54). "Ich kenne Harry schon lange und mag ihn sehr. So ein netter und lustiger Mann kann doch nicht alleine bleiben!", erklärt der Sänger und Moderator spot on news.