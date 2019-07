Eine Million Angebote "Amazon Prime Day": Kein Schnäppchen verpassen!

Es ist wieder so weit: Amazon bietet Prime-Mitgliedern weitere Aktionstage, an denen Kunden bei einer riesigen Auswahl an Angeboten zuschlagen können. Vom Montag, den 15. Juli, um 00:01 Uhr bis zum Dienstag, den 16. Juli, um 23.59 Uhr haben Nutzer erstmals rund 48 Stunden Zeit, um sich am "Prime Day" eines oder mehrere der angebotenen Schnäppchen mit bis zu 50 Prozent Rabatt zu sichern.