Münchner Wirt kritisiert Bürokratie

An diesem Formular und am Vorgehen der Dehoga gibt es aber auch Kritik. Thomas Zufall, der Betreiber vom "München 72" in der Holzstraße versteht den bürokratischen Aufwand nicht. "Die Leute wollen bei mir ein Bier trinken und ein Schnitzel essen und kein Haus kaufen", sagt Zufall zur AZ. "Dafür liest sich niemand zwei Seiten Formular im Beamtendeutsch durch", das geforderte Vorgehen mit dem Formular sei "einfach nur absurd".

Datenschutz sei wichtig, aber es gebe einfachere und schnellere Mittel als Papierlisten. Zufall hat ein System mit QR-Code im Einsatz, bei dem nur einmal die Daten angegeben werden müssen – wer wiederkommt, lässt seinen Code scannen. Und muss nicht jedes Mal die Liste mit einem desinfizierten Stift ausfüllen.

Er sei "enttäuscht", dass die Dehoga derlei Bürokratie ihren Mitgliedern einfach aufbürde. "Wer geht denn da noch freiwillig in die Bar, die Leute kaufen sich ein Bier to go und setzen sich dann an den Gärtnerplatz, da müssen sie sich nicht registrieren", kritisiert Zufall.

