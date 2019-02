"Eine lustige Geschichte" Gwyneth Paltrow: Diesen Oscar-Gewinner ließ sie abblitzen

Die Beziehung zu Pitt ging 1997 in die Brüche, weswegen sie fast ihre Oscar-prämierte Rolle in "Shakespeare in Love" abgesagt hätte. "Ich befand mich mitten in einer schrecklichen Trennung und der Gedanke, nach England zu reisen und weit weg von zu Hause zu sein, schien einfach...", so Paltrow im Gespräch mit "Variety". Sie habe das Drehbuch nicht einmal gelesen. "Ich sagte einfach: 'Ich kann momentan nichts lesen. Ich mache eine wirklich schwierige Zeit durch'", doch die Schauspielerin änderte bekanntlich ihre Meinung. "Shakespeare in Love" sei "ein wunderschöner Film", sagt Paltrow.