"Eine langatmige Nacht" Von wegen Glamour: So geht bei der Met Gala wirklich zu

Die Met Gala gilt als eines der Top-Fashion-Events des Jahres. Designer und Stylisten arbeiten teilweise wochenlang an den Looks der Stars, angepasst an das jeweilige Motto, damit das perfekte Red-Carpet-Foto entsteht. Doch was nach außen Glamour und Partystimmung verspricht, soll in Wahrheit ein arbeitsreicher - und lästiger - Pflichttermin für viele Promis sein.