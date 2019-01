Eine junge Kuh büxt aus und hält seitdem den Landkreis Landshut auf Trab Das Kalb, das frei sein wollte

Im Oktober sollte das Kalb, das von einem Viehbetrieb aus Ostdeutschland stammt, für zwei Tage auf dem Bauernhof der Familie Wiedenbeck in Oberhaarbach (Landkreis Landshut) zusammen mit 30 weiteren Kälbern zwischengelagert werden, bis es in die Mast kommt. Damals war das Kalb ein halbes Jahr alt. "Ich hab' noch geschimpft, wenn eins auskommt, dann ist aber was los", erzählt Hofbesitzerin Tanja Wiedenbeck lachend.