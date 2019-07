Eine Hochzeit platzt selten allein, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Eine Hochzeit platzt selten allein, Komödie

In der Unterhopfinger Bank schwört man auf Geldgeschäfte, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Bei der Oberhopfinger Volkskasse geht es moderner und somit anonymer zu. Als der reiche Bierbrauer Dillinger (Michael Brandner) 100.000 Euro abheben will, weigert sich Volkskassen-Leiter Gerhard Schwegler (Ludger Pistor), das Geld auszuzahlen: Dillingers Sohn Daniel (Moritz von Zeddelmann) hat Schweglers Tochter Marie (Teresa Klamert) kurz vor der Hochzeit sitzengelassen. Und weil Teenager Lea (Ella Lee) das Ganze auch noch für ihren Videoblog filmt, verbreitet sich das Gerücht, dass die Volkskasse pleite ist.