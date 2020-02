Eine harte Tour, Der Bachelor, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Nach den ereignisreichen Homedates in Deutschland begrüßt der Bachelor die verbliebenen drei Ladys zurück in Mexiko. Bei einer Rafting-Tour verbringen Sebastian und die Frauen ein letztes Mal Zeit in der Gruppe, bevor auf den romantischen Dreamdates Zweisamkeit auf dem Plan steht und der Bachelor viel Zeit mit jeder Frau alleine verbringt. Wer muss in der vorletzten Nacht der Rosen, so kurz vor dem Finale, gehen?