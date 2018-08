Eine Handvoll Briefe, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Eine Handvoll Briefe, Liebeskomödie

Kristin (Ursula Strauss) ist eine attraktive Single-Frau, die in ihrem Beruf aufgeht, ein Verhältnis mit ihrem Chef hat und eigentlich irgendwie alleine ist. Ihr bester Freund Lenny (Florian Teichtmeister) hat für sie am Flughafen einen nicht abgeholten Überraschungskoffer als Geburtstagsgeschenk ersteigert. Kristin findet in diesem Koffer, der einer Frau gehört haben muss, ein Bündel Liebesbriefe. Mehr und mehr verfällt sie diesen Briefen und dem Unbekannten, der sie geschrieben hat. So macht sie sich auf die Suche nach der Frau, der dieser Koffer gehört hat und vor allem nach dem Mann, der solche Liebesbriefe schreiben kann.