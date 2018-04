Am 18. April startet Schlagerstar Vanessa Mai (25, "Regenbogen") in Dresden ihre große "Regenbogen Live 2018"-Tour durch Deutschland. Und auch 2019 hat die Sängerin für ihre Fans etwas Besonderes geplant. Sie singt sich im Herbst 2019 durch die großen Arenen in Deutschland. Am 21. Oktober startet sie in der Freiheitshalle in Hof. Weiter geht es einen Tag später in der Bigbox Allgäu in Kempten. Es folgen Saarbrücken, Trier, Frankfurt, Berlin, Bielefeld, Kiel, Rostock, Hamburg, Hannover, Mannheim, Oberhausen, Stuttgart, Münster, Magdeburg, Leipzig und Erfurt. Das letzte Konzert dieser Tour gibt sie am 16. November in der Kölner Lanxess Arena.