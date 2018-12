"Eine frei erfundene Geschichte" Cheryl: Zickenkrieg mit Motsi Mabuses Schwester Oti?

Während Motsi Mabuse (37) in Deutschland als "Let's Dance"-Jurorin bekannt ist, startet ihre jüngere Schwester Oti Mabuse (28) in Großbritannien durch. Die Profi-Tänzerin war nicht nur in der britischen Version von "Let's Dance", "Strictly Come Dancing", zu sehen, gemeinsam mit Sängerin Cheryl (35, "Fight For This Love") steht sie bald auch für eine neue TV-Show vor der Kamera. Ab Januar sind sie in der neuen BBC-Show "The Greatest Dancer" zu sehen - doch Gerüchten zufolge soll die Stimmung zwischen den beiden Damen alles andere als gut sein. Eine Behauptung, der nun sowohl Cheryl als auch Oti vehement widersprechen...